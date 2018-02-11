Оренбург, 11 февраля, 2018, 19:15 — ИА Регнум. В Оренбургской области 12 февраля станет днём траура в связи с авиакатастрофой в Подмосковье. Губернатор подписал соответствующий указ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

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Напомним, самолёт, вылетевший сегодня, 11 февраля, из аэропорта Москвы в Оренбург упал на территории Раменского района районе Московской области. Рейс выполняло воздушное судно «Саратовских авиалиний». Борт Ан-148 вылетел в Орск в 14:21 по московскому времени. Через несколько минут он пропал с радаров. Погибли все 65 пассажиров и шесть членов экипажа.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).