Астрахань, 11 февраля, 2018, 18:51 — ИА Регнум. По факту гибели четырех человек во время пожара в многоквартирном доме в Астрахани проводится процессуальная проверка. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по региону.

Tammy Sue Пожар

Трагедия произошла в воскресенье, 11 февраля, на улице Казанской Кировского района.

«По предварительным данным, в результате пожара погиб мужчина 1986 года рождения, двое детей 2010 и 2014 годов рождения, а также женщина 1956 года рождения», — говорится в сообщении.

В настоящее время следственно-оперативная группа устанавливает все обстоятельства произошедшего.

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