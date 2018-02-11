Раменское, Московская область, 11 февраля, 2018, 18:41 — ИА Регнум. Во время крушения пассажирского самолета Ан-148 в Раменском районе Подмосковья произошел громкий хлопок. Об этом сообщает RT со ссылкой на очевидцев, проживающих в жилом доме неподалеку от места крушения.

Вадим Ежов Ан-148, Саратовские авиалинии

«Думали, что котельная, может, взорвалась», — сообщила собеседница телеканала и отметила, что ее зять позвонил в котельную. По ее словам, там местным жителям сказали, что «взорвался самолет».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 февраля 2018 г. в Раменском районе Подмосковья рухнул пассажирский самолет АН-148, принадлежавший «Саратовским авиалиниям».

Трагедия произошла рядом с деревней Аргуново. На борту самолета, следовавшего по маршруту Москва — Орск, находился 71 человек (65 пассажиров и 6 членов экипажа). По предварительным данным, в результате инцидента никто не выжил.

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