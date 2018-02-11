Орск, Оренбургская область, 11 февраля, 2018, 18:41 — ИА Регнум. МЧС опубликовало список погибших при крушении самолета Ан-148. Все 65 пассажиров являлись оренбуржцами. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по Оренбургской области, в Оренбурге развернут межведомственный оперативный штаб.

Wikimedia.org Ан-148, Саратовские авиалинии

В Орск уже прибыли губернатор Оренбургской области Юрий Берг, начальник ГУ МЧС России по Оренбургской области полковник внутренней службы Александр Зенов, психологи.

Всего к работе с родственниками привлечены 10 психологов. В аэропорту Орска дежурят пять бригад скорой медицинской помощи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня, 11 февраля, в Раменском районе Московской области потерпел крушение самолет, выполнявший рейс «Москва — Орск». Погибли все 65 пассажиров и шесть членов экипажа.

Информация о пропаже самолета с радаров в оперативную дежурную смену ЦУКС по Московской области поступило в 14:45 (мск). В 15:40 (мск) обнаружены обломки воздушного судна.