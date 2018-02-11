Оренбург, 11 февраля, 2018, 18:18 — ИА Регнум. После крушения самолёта Ан-148 в Оренбурге создан межведомственный оперативный штаб. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России.

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В Орск уже прибыли глава Оренбуржья Юрий Берг, начальник Главного управления МЧС России по региону Александр Зенов и психологи.

В аэропорту Орска дежурят четыре бригады скорой помощи и пять психологов. Всего к работе с родственниками привлечены 10 психологов.

Тем временем в Московской области надеются на то, что на месте катастрофы удастся найти живых. Но, по предварительным данным, все пассажиры и члены экипажа погибли.

Напомним, самолёт Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии» выполнял рейс «Москва — Орск». Он разбился в Раменском районе Московской области. На борту были 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Почти все они из Оренбургской области.

Уже известно, что пассажиры были застрахованы. Их родственники смогут получить по два миллиона рублей.