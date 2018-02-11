Орск, Оренбургская область, 11 февраля, 2018, 17:45 — ИА Регнум. В городе Орске Оренбургской области устанавливают родственников пассажиров самолёта Ан-148, который днём 11 февраля разбился в Раменском районе Московской области. Об этом заявил глава города Андрей Одинцов, сообщает телеканал «Россия-24».

Ident Международный аэропорт г. Орск

По его словам, сейчас главная задача — сверить списки пассажиров.

«Пока имя, фамилия и отчество. Нам необходимо установить их адреса и найти родственников», — сказал Андрей Одинцов.

Мэр добавил, что в аэропорту Орска работают шесть психологов, которые помогают людям, прибывшим встречать своих родственников и друзей, летевших в этом самолёте. Также психологи выезжают на дом. В аэропорту создан оперативный штаб.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, самолёт разбился в Раменском районе Московской области. Он летел из Москвы в Орск. На борту были 65 пассажиров и шестеро членов экипажа.

Большинство находившихся на борту являются жителями Оренбургской области. Напомним, глава региона Юрий Берг ранее срочно вылетел в Орск.

По факту крушения Ан-148 возбуждено уголовное дело. Следствие будет вести Главное следственное управление СКР.