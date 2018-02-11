Орск, Оренбургская область, 11 февраля, 2018, 17:30 — ИА Регнум. Рейс из Орска в Москву отменён после крушения в Подмосковье самолёта Ан-148. Об отмене вылета сообщает онлайн-табло авиакомпании «Саратовские авиалинии».

Вадим Ежов Ан-148, Саратовские авиалинии

Вылет должен был состоятся в 19:35 по местному времени (17:35 мск). В Москве его ожидали в 20:10.

Отметим, разбившийся в Московской области самолёт должен был прибыть в Орск за час до вылета в Москву.

Напомним, самолёт из Москвы в Орск вылетел из аэропорта «Домодедово». В Раменском районе Московской области он разбился. На борту были 65 пассажиров и шесть членов экипажа.

По предварительным данным, выживших нет. На место крушения выехали глава СКР Александр Бастрыкин, министр транспорта России Максим Соколов и другие.

По факту крушения лайнера возбуждено уголовное дело.

Известно, что самолёт летал всего около восьми лет. Его выпустили в 2010 году.