Диксон, Красноярский край, 11 февраля, 2018, 17:29 — ИА Регнум. В 2017 г. предприятия под управлением УК «ВостокУголь» нарастили добычу угля и антрацитов на 37,6% по сравнению с 2016 г. Общий объем производства составил 14,04 млн. т, говорится в сообщении на сайте УК «ВостокУголь».

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«Разрез Кийзасский» добыл 10 млн. т угля (в 2016 г. этот показатель составил 7,59 млн. т). «Разрез Восточный» превысил план на 13,4% и добыл 4,04 млн. т антрацита (в 2016 г. — 1,17 млн. т).

Проект на Диксоне в 2017 г. развивался в запланированном графике. По факту открытия месторождения каменного угля была получена первая лицензия на разведку и добычу на месторождении «Малолемберовское», проводились работы по подготовке к началу промышленной добычи. Несколько партий крупнотоннажной пробы отправлено на полупромышленные испытания. Продолжалось геологическое изучение площадей, показавшее положительные результаты на 5 первоочередных участках недр.

Также в прошлом году продолжался завоз стройматериалов для строительства грузового причала угольного терминала «Чайка».