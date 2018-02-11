Калуга, 11 февраля, 2018, 17:28 — ИА Регнум. В Калужской области на 1 февраля 2018 года произошел один групповой несчастный случай, 3 несчастных случая на производстве с тяжёлым и 1 со смертельным исходом. Получили травмы 9 человек, из них 3 с тяжёлым и 1 со смертельным исходом. Также смертельный случай произошел при дорожно-транспортном происшествии в ОАО «Мосмедыньагропром». Об этом 11 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM по информации региональной Государственной инспекции труда.

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Напомним, в 2017 году в Калужской области 53 человека получили производственные травмы. В регионе произошло два групповых несчастных случая, 35 несчастных случаев на производстве с тяжёлым и 7 — со смертельным исходом.

В частности, смертельные случаи произошли в организациях: ООО «Электрощит-К», ООО «Регионстрой», ООО «Строительно-подрядные работы», ООО «Кировская керамика» и ООО «ТД ЛТМ».

Между тем, как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 июня 2017 года Калужская область заняла первое место в Центральном федеральном округе по самой низкой удельной численности пострадавших на производстве со смертельным исходом. Этот показатель составил 0,027 в расчете на 1000 работающих. Также на четверть в регионе снизилось общее число пострадавших, утративших трудоспособность.

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