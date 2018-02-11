Калуга, 11 февраля, 2018, 17:23 — ИА Регнум. Даже спустя неделю после обильных снегопадов, ситуация с уборкой снега в Калуге по-прежнему неудовлетворительная.

(сс) Hans Снегопад

Как сообщает по этому поводу ГТРК «Калуга», горожане возмущаются и справедливо замечают, что городские коммунальные службы не справляются со своими обязанностями. Снежная каша продолжает лежать не только во дворах, но и на дорогах и тротуарах.

Несмотря на предпринимаемые попытки коммунальщиков, расчистить дороги в областном центре полностью им это не удается. Легковой транспорт продолжал буксовать, а большегрузы преодолевали подъемы только с помощью тракторов.

Между тем, по уборке города от снега калужане явно проигрывают своим ближайшим соседям — тулякам. Так, в Туле последствия снегопада местные коммунальные службы устранили полностью ещё в начале недели.

В городе круглосуточно работали более 100 единиц техники, сотни работников «Спецавтохозяйства». Благодаря организованному подходу к устранению последствий снегопада дороги Тулы безопасны не только для автомобилистов, но и пешеходов. С погодными катаклизмами и в Туле справляются успешно.

«Калужанам глядя на такой образцовый порядок остаётся только завидовать», — резюмирует телерадиокомпания.

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