Москва, 11 февраля, 2018, 17:17 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин в воскресенье, 11 февраля, выехал на место падения пассажирского самолета Ан-148 в Подмосковье. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Kremlin.ru Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин

«На место крушения самолета выехал председатель СКР, — говорится в сообщении. — По поручению А. Бастрыкина дальнейшее расследование уголовного дела передано в производство Главного управления по расследованию особо важных дел СКР».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 февраля в Раменском районе Подмосковья рухнул пассажирский самолет АН-148, следовавший по маршруту Москва — Орск.

Трагедия произошла рядом с деревней Аргуново. На борту принадлежавшего «Саратовским авиалиниям» воздушного судна находился 71 человек. По предварительным данным, в результате инцидента никто не выжил.

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