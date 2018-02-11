Калуга, 11 февраля, 2018, 17:08 — ИА Регнум. В формате диалога шел разговор о современных технологиях обучения от компьютерных игр до инноваций в образовательной среде

Пресс-служба правительства Калужской области Министр образования и науки области Александр Аникеев

Открытая конференция «Современное детство: Вопросы и ответы» состоялась сегодня, 11 февраля в калужском Инновационном культурном центре, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В работе конференции приняли участие педагоги, родители, школьники, а также те, кому небезразличны проблемы современного образования и общения с детьми.

«Во главу воспитания должны быть поставлены не приоритеты государства и даже общества, а приоритеты и интересы отдельного человека, ребёнка», — заявил на открытии конференции министр образования и науки Калужской области Александр Аникеев.

Конференция проходила в рамках секций, где участники встречи обсудили темы: «В каком мире живут современные дети?», «Почему подростки не читают?», «Что такое критическое мышление, зачем оно детям и как учиться им пользоваться?», «Как выбрать профессию, которая будет интересна и востребована?» и другие.

В формате диалога с психологами, педагогами, исследователями и экспертами образования шел заинтересованный разговор о современных технологиях обучения от компьютерных игр до инноваций в образовательной среде, внедрение школы глубокой персонализации, обеспечения внимания каждому ребёнку, создания среды, в которой ученик может проявить себя.

На встрече ее участники узнали о том, что, такое баттл-рэп, каких блогеров читают подростки в сети, что интересного для себя можно найти на Youtube, а также, что такое «soft skills», исследования PISA и PIRL, навыки 4К, и как эти вещи связаны с современной школой.

Мероприятие в калужском Инновационном культурном центре завершилось выступлениями детей, которые рассказали о себе и о том, что интересует сегодня подростков.

Напомним, впервые подобная конференция в формате открытого диалога была организована программой «Учитель для России» совместно с Институтом медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка» в сентябре 2017 года. В ходе дискуссии педагоги и родители смогли обсудить модернизацию образования, определить вызовы и сформулировать основные запросы общества к системе образования. Данное мероприятие было организовано программой «Учитель для России» при поддержке министерства образования и науки Калужской области.