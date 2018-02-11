Калуга, 11 февраля, 2018, 17:03 — ИА Регнум. В Калужской области следователи устанавливают обстоятельства смерти женщины в своей квартире.

Tacinskaya.ru МВД РФ

Как сообщил 11 февраля корреспонденту ИА REGNUM руководитель Козельского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Калужской области Николай Гриднев, в минувшую пятницу в квартире на втором этаже 3-этажного дома города Сосенский было обнаружено тело хозяйки квартиры.

По предварительным данным, погибшая проживала с сожителем, который сообщил в службу спасения о том, что чувствует запах газа. Прибывшие спасатели обнаружили в квартире тело женщины и мужчину в бессознательном состоянии.

При осмотре места происшествия также было обнаружено, что в квартире установлен газовый проточный водонагреватель, тяга в дымоходе квартиры отсутствует.

В настоящее время, следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, устанавливается причина смерти хозяйки квартиры. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, во время ночлега в начале феврале 2018 года в палатке на реке Ока около деревни Земницы Перемышльского района Калужской области двое рыбаков отравись угарным газом. Один из рыбаков погиб, второй был доставлен в больницу.

Напомним, ранее шесть случаев отравления угарным газом, пять из которых, по данным главного управления МЧС по Калужской области, закончились смертельным исходом, произошли в Калужском регионе в марте 2017 года.

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