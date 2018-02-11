Оренбург, 11 февраля, 2018, 17:00 — ИА Регнум. В аэропорту Орска Оренбургской области собираются родственники пассажиров разбившегося в Московской области самолёта авиакомпании «Саратовские авиалинии» Ан-148, выполнявшего рейс из Москвы в Орск. Об этом сообщает телеканал «Россия-24».

Вадим Ежов Ан-148, Саратовские авиалинии

В аэропорту создан оперативный штаб. Дежурят психологи. А в администрации Орска сейчас проходит экстренное заседание городской комиссии по чрезвычайным ситуациям. Также напомним, что ранее в Орск срочно вылетел губернатор Оренбургской области Юрий Берг.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на борту самолёта находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Большинство из них были жителями Орска. По предварительным данным, все они погибли.

Трагедия произошла в Раменском районе Московской области. Обломки уже найдены. На место выехали министр транспорта России Максим Соколов, глава СКР Александр Бастрыкин и другие.

Напомним, по факту трагедии возбуждено уголовное дело. Вести его будет главное следественное управление СКР.