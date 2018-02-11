Москва, 11 февраля, 2018, 16:58 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе пассажирского самолета Ан-148 в Раменском районе Подмосковья. Об этом, как передает НТВ, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Alex Snow Ан-148, Саратовские авиалинии

«Президент выражает глубокие соболезнования всем тем, кто потерял родных и близких в этой катастрофе», — сказал представитель Кремля.

Песков также добавил, что Путин поручил правительству РФ создать специальную комиссию в связи с падением воздушного судна в Подмосковье.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пассажирский самолет АН-148, следовавший по маршруту Москва — Орск, рухнул в Раменском районе Подмосковья 11 февраля.

ЧП произошло рядом с деревней Аргуново. На борту самолета, принадлежавшего «Саратовским авиалиниям», находился 71 человек. По предварительным данным, в результате падения воздушного судна никто не выжил.

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