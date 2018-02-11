Москва, 11 февраля, 2018, 16:54 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе в Московской области.

Alex Snow Ан-148, Саратовские авиалинии

Самолет «Саратовских авиалиний» разбился в Раменском районе Подмосковья после вылета из «Домодедово» в Орск. На его борту находился 71 человек.

«Выражаю глубокие соболезнования семьям пассажиров и членов экипажа, погибших в авиакатастрофе самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний» в Московской области», — цитирует Володина управление Госдумы по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ.

Читайте также: СМИ: Выживших в результате крушения Ан-148 в Подмосковье нет

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 11 февраля в Раменском районе Московской области упал пассажирский самолет АН-148, принадлежавший «Саратовским авиалиниям». На борту, следовавшего по маршруту Москва — Орск (Оренбургская область), находились 65 пассажиров и 6 членов экипажа.

В то же время губернатор Оренбургской области Юрий Берг срочно выехал в город Орск. Он займётся оказанием помощи родственникам пассажиров самолёта Ан-148. Горячую линию по факту падения самолета открыло МЧС России.