Оренбург, 11 февраля, 2018, 16:34 — ИА Регнум. Губернатор Оренбургской области Юрий Берг срочно выехал в город Орск. Он займётся оказанием помощи родственникам пассажиров самолёта Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии», который упал 11 февраля в Раменском районе Московской области.

Orenburg-gov.ru Юрий Берг

На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. По предварительным данным, большинство пассажиров упавшего самолёта являются жителями Орска.

Напомним, самолёт вылетел из аэропорта «Домодедово» города Москвы. В Орске его ожидали в 18:35 по местному времени (16:35 мск). Но в Раменском районе Подмосковья он разбился. Связь с экипажем пропала через несколько минут после взлёта.

Обломки самолёта уже найдены. МЧС открыло горячую линию.

По факту крушения самолёта возбуждено уголовное дело. Расследованием занимается главное следственное управление. Устанавливаются причины ЧП.