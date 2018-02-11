Красногорск, 11 февраля, 2018, 16:22 — ИА Регнум. МЧС Российской Федерации открыло «горячую линию» в связи с крушением пассажирского самолета АН-148 «Москва — Орск» в Подмосковье. Об этом сообщила представитель Всероссийского центра экстренной психологической помощи Наталья Лукаш в интервью РИА «Новости».

Руслан Денисов Ан-148, Саратовские авиалинии

"Открыта «горячая линия» тел.: 8−800−775−17−17 в связи с крушением самолета в Московской области», — сказала источник.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 февраля в Раменском районе Московской области упал пассажирский самолет АН-148 «Саратовских авиалиний», который выполнял рейс из Москвы в Орск (Оренбургская область).

ЧП произошло рядом с деревней Аргуново. На борту воздушного судна находились более 70 человек (65 пассажиров и 6 членов экипажа).

По данным источников в экстренных службах, шансов выжить у находившихся на борту людей не было.

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