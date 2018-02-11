Москва, 11 февраля, 2018, 16:20 — ИА Регнум. В Сочи завершился финал конкурса «Лидеры России», в котором остязались 300 человек из 54 регионов России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Победители конкурса «Лидеры России»

Победителями конкурса стали 103 человека.

Всех финалистов ждут образовательные гранты в 1 млн. рублей, и возможность взаимодействовать с наставниками конкурса, среди которых — государственные чиновники, крупные бизнесмены, политики и общественные деятели.

Политолог, вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова считает, что конкурс дал тот результат, «который будет по-настоящему полезен».

«Примечательно, что в списке победителей много очень разных людей. Много людей из крупных компаний, что логично. Выделяются, например, Сбербанк, Газпром и РЖД. Но в списке мы видим и индивидуальных предпринимателей, и видим с большим удовольствием, потому что это означает, что «так тоже можно», это показывает, что в России возможны разные карьерные траектории, в том числе и такая», — отметила Анна Федорова с беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

«Отдельный момент состоит в том, что среди победителей очень много молодых людей — 1991, 1990, 1985 годов рождения. Это существенное изменение, по сравнению с прежним кадровым стилем государственной службы, когда считалось, что чем более человек заслуженный, тем лучше. И понятно, что сейчас тема, связанная с обновлением политической системы и обновлением корпуса государственной власти, последовательно проявляется во всем», — отметила вице-президент Фонда открытой новой демократии «Я понимаю, что победителей выбирали не по этим критериям, что анкеты оценивались анонимно. То есть, цель собрать идеальную команду не стояла, а конкурс был очень правильно спроецирован, и дал тот результат, который будет по-настоящему полезен», — завершила свой комментарий Анна Федорова.

Ранее свое мнение о конкурсе корреспонденту ИА REGNUM сообщил президент Российской ассоциации по связям с общественностью Станислав Наумов.

«Мне кажется, очень важно, чтобы не потерялись те, кто дошли полуфинала, чтобы был создан, если они этого пожелают, открытый реестр для потенциальных работодателей. Очевидно, что сейчас это самые лучшие, самые востребованные кадры, и очень важно, чтобы они не остались на «скамейке запасных», — подчеркнул он.

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