Оренбург, 11 февраля, 2018, 16:18 — ИА Регнум. Упавший в Раменском районе Московской области самолёт Ан-148 должен был приземлиться в Орске в 18:35 по местному времени (16:35 мск). Об этом сообщает онлайн-табло авиакомпании «Саратовские авиалинии».

Wikimedia.org Ан-148, Саратовские авиалинии

Самолёт вылетел из аэропорта «Домодедово» города Москвы. Через час после обозначенного на онлайн-табло времени посадки в Орске оттуда должен состоятся рейс в Москву. Вылет намечен на 19:35 по местному времени.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, самолёт «Москва — Орск» вылетел из «Домодедово» в 14:00 мск. На борту находились 65 пассажиров и шестеро членов экипажа.

В Раменском районе Московской области самолёт разбился. На место ЧП уже выехал министр транспорта России Максим Соколов.

МЧС уже открыло горячую линию.

По факту крушения самолёта СКР возбудил уголовное дело.