Магас, 11 февраля, 2018, 16:13 — ИА Регнум. Силовики нейтрализовали в Ингушетии двух боевиков, находившихся в розыске за совершение террористических преступлений. Спецоперация была проведена в Назрановском районе 10 февраля. Двое бандитов были блокированы в горно-лесистой местности юго-восточнее села Али-Юрт, сообщили ИА REGNUM 11 февраля в информационном центре Национального антитеррористического комитета.

Dagestan-today.com Полиция

На требование силовиков сложить оружие боевики открыли стрельбу из автоматов и были уничтожены ответным огнем. На месте боестолкновения обнаружены два автомата, два готовых к применению самодельных взрывных устройства в виде «пояса смертника», компоненты для изготовления СВУ, боеприпасы, гранаты и специальное снаряжение. Все самодельные взрывные устройства были уничтожены на месте специалистами-взрывотехниками ФСБ России.

Уже установлены личности бандитов — ими оказались уроженцы Дагестана. Один из них участвовал в военных действиях в Сирии на стороне ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). По данным ряда СМИ, обнаружить боевиков помогли местные жители, которые сообщили, что видели на окраине села Али-Юрт в вечернее время нескольких человек в камуфляже. В настоящее время разыскные мероприятия продолжаются.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Ингушетии в 2017 году было отмечено снижение активности боевиков. По словам министра внутренних дел республики Дмитрия Кавы, в течение года были установлены и нейтрализованы 44 боевика и пособника незаконных вооруженных формирований, убиты восемь участников бандподполья, еще 36 — задержаны. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров заявил, что в республике уничтожена последняя банда боевиков и с организованным бандподпольем покончено.

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