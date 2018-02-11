Казань, 11 февраля, 2018, 16:02 — ИА Регнум. По факту массового отравления детей в одной из школ Арского района Татарии организована проверка. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры республики.

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«Предметом проверки станет организация питания детей в образовательном учреждении, в том числе соответствие санитарным требованиям помещений и инвентаря для приготовления и приема пищи», — говорится в сообщении.

Ранее ряд СМИ сообщил, что в ночь на 11 февраля в Татарии были госпитализированы более 30 школьников и их учитель в симптомами пищевого отравления. ЧП произошло в населенном пункте Казанбаш.

Все пострадавшие, состояние которых оценивается как средней степени тяжести, были госпитализированы в больницы Казани.

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