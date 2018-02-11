Москва, 11 февраля, 2018, 15:45 — ИА Регнум. Президент Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО), директор по взаимодействию с госорганами X5 Retail Group Станислав Наумов высоко оценил качество кадрового конкурса «Лидеры России», завершившегося в Сочи в воскресенье, 11 февраля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Церемония награждения победителей конкурса «Лидеры России»

«Президент Делового совета Евразийского экономического союза Виктор Борисович Христенко, как наставник конкурса «Лидеры России» будет в ближайшее время встречаться с некоторыми из числа 103 победителей, и, соответственно, в течение года хочет предложить проект, связанный с работой Делового совета Евразийского экономического союза. Проект будет связан трансформацией экономики стран Евразийского союза и с проектом сопряжения с экономических поясов Шелкового пути — то, что называется «Один пояс — один путь». Надеюсь, кто-то из победителей захочет стать участником этих проектов, и в дальнейшем можно будет говорить о создании больших евразийских интегрированных бизнес-структур», — рассказал Станислав Наумов корреспонденту ИА REGNUM.

Президент РАСО также отметил качество проведенного конкурса.

«У меня великолепное впечатление о конкурсе. В некоторых мероприятиях я лично принимал участие как представитель наставника, и я считаю, что подобный конкурс давно надо было сделать. Мне кажется, очень важно, чтобы не потерялись те, кто дошли полуфинала, чтобы был создан, если они этого пожелают, открытый реестр для потенциальных работодателей. Очевидно, что сейчас это самые лучшие, самые востребованные кадры, и очень важно, чтобы они не остались на «скамейке запасных», — подчеркнул Станислав Наумов.

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