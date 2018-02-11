Обломки Ан-148 «Саратовских авиалиний» найдены в Раменском районе МО
Красногорск, 11 февраля, 2018, 15:42 — ИА Регнум. МЧС России подтверждает информацию о крушении самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний» в Раменском районе Московской области.
Alex Snow
Ан-148, Саратовские авиалинии
Сообщается, что обломки пассажирского самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний» обнаружены в поле в Раменском районе Подмосковья недалеко от деревни Аргуново. В данный момент к месту крушения направляются бригады спасателей.
Самолет совершил обычный рейс из Москвы в Орск (Оренбургская область). Он вылетел из подмосковного аэропорта «Домодедово» и пропал с экранов радаров чуть более чем через 2 минуты полета. На его борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа.
По данным источников в экстренных службах, шансов выжить у находившихся на борту людей не было.