Красногорск, 11 февраля, 2018, 15:32 — ИА Регнум. По предварительным данным, в Московской области потерпел крушение пассажирский самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний». Об этом сегодня, 11 февраля, сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в экстренных службах.

Dmitry A. Mottl Самолёт Ан-148

Самолет вылетел из аэропорта «Домодедово» и должен был выполнить рейс в Орск (Оренбургская область). Однако практически сразу после взлета самолет пропал с экранов радаров.

По предварительным данным, самолет упал в Раменском районе Московской области.

Экстренные службы проверяют эту информацию.

Известно, что на борту Ан-148 находился 71 человек — 65 пассажиров и шесть членов экипажа.

Информация уточняется.