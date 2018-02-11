Красногорск, 11 февраля, 2018, 15:27 — ИА Регнум. В Московской области пропал с экранов радаров пассажирский самолет. Об этом сегодня, 11 февраля, пишет «Российская газета» со ссылкой на Главное управление МЧС по региону.

Alex Snow Ан-148, Саратовские авиалинии

Сообщается, что самолет выполнял рейс из Москвы в Орск (Оренбургская область). На борту самолета находятся 65 человек и экипаж.

Спасательные службы проверяют информацию о пропаже самолета.