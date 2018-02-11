Сочи, Краснодарский край, 11 февраля, 2018, 15:22 — ИА Регнум. В Сочи завершился финал конкурса «Лидеры России» 2018 года. Первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко поздравил победителей, и подтвердил, что конкурс будет проводиться ежегодно.

Дарья Антонова ИА REGNUM Победитель конкурса «Лидеры России»

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Кириенко

«Мы видели наших финалистов еще на полуфиналах, и они нас не разочаровали теперь. Все участники конкурса — очень сильные, очень яркие, очень мотивированные. И с очень большим потенциалом. И если они этот потенциал будут использовать, в том числе и через образовательные возможности, которые дал им конкурс, и через работу с наставниками, то я уверен, что их ждет большое будущее», — рассказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM руководитель конкурса, проректор РАНХиГС, директор Высшей школы государственного управления Алексей Комиссаров.

Руководитель конкурса так же объяснил, почему в список победителей вошли 103 человека, вместо изначально запланированных ста.

«Победители конкурса определялись по максимальному количеству баллов, набранных на конкурсе. Участники шли так плотно, что было большое количество людей с одинаковыми баллами. По правилам конкурса, если баллы одинаковые, то победитель определялся дополнительными баллами от наставника. если и это не помогало, то по взаимной оценке. И вот, пройдя все эти процедуры, мы получили 103 человека. И мы решили, что нам ничего не мешает увеличить количество победителей. Нам нужно было либо «обрезать» список победителей на 97−98 людях, либо признать победителями 103 конкурсанта. Потому что решить, потому что решить, кто лучше из пяти участников с одинаковыми баллами было невозможно и несправедливо», — рассказал Алексей Комиссаров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Комиссаров

По словам руководителя конкурса, трудоустройство финалистов и победителей не было целью и смыслом конкурса.

«Наставники, которые знакомились с конкурсантами, увидели ярких и интересных людей, и некоторые из них говорят о том, что кому-то из финалистов предложения о работе сделаны. Но трудоустройство — не цель конкурса. И более того — у нас много участников, которые руководят собственным бизнесом, и я уверен и надеюсь, что они и дальше будут продолжать заниматься предпринимательством и развивать свои компании. Поэтому если даже кто-то и получит предложения о работе, еще не факт что они эти предложения примут», — подчеркнул Алексей Комиссаров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, заявки на участие в конкурсе «Лидеры России» подали почти 200 тысяч человек.

Всероссийский конкурс управленцев «Лидеры России» реализуется по поручению Президента РФ, оператором конкурса является Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС).

«Лидеры России» — флагманский проект открытой платформы «Россия — страна возможностей». Его задача — создать реально работающие социальные лифты для активных граждан страны. Цель конкурса — выявить сильных управленцев с серьезными карьерными устремлениями, дать им возможности для реализации.

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