Казань, 11 февраля, 2018, 14:29 — ИА Регнум. В Татарии госпитализированы более 30 школьников и их учитель в симптомами пищевого отравления. Об этом сегодня, 11 февраля, сообщают местные СМИ со ссылкой на источники.

Poelidovolen.ru Школьная столовая

Сообщается, что массовое пищевое отравление было зафиксировано в населённом пункте Казанбаш. В ночь на 11 февраля с симптомами пищевого отравления к медикам обратились 31 ребенок в возрасте от 7 до 17 лет и один взрослый.

Все пострадавшие были госпитализированы в больницы Казани, в основном — в Республиканскую клиническую больницу. Медики оценивают их состояние как средней степени тяжести.

Источник отравления пока не выявлен. Роспотребнадзор пока не давал каких-либо комментариев.