Санкт-Петербург, 11 февраля, 2018, 14:21 — ИА Регнум. Сильный пожар вспыхнул днем 11 февраля в неиспользуемом историческом здании бывшего 775-го артиллерийского завода в Калининском районе Санкт-Петербурга. Рядом с горящим зданием находится крупнейшая в районе школа №100 и детский сад, введенные в эксплуатацию в 2017 году.

Пожар в здании Артиллерийского завода

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, горит одноэтажный пакгауз постройки середины XIX века из красного кирпича по адресу: проспект Маршала Блюхера, 12П. На месте ЧП работают десятки пожарных, пять единиц техники, сотрудники полиции и скорой помощи.

Как рассказали побывавшие в эпицентре пожара спасатели, людей в заброшенном здании нет. Прибывшие к месту ЧП медики подтвердили, что пока им не пришлось кому-либо оказывать помощь.

Тушение огня осложняется относительной близостью здания школы и детского сада и тем, что горящее здание окружено забором, что затрудняет возможность использования техники. Пожарные используют ручной инструмент, чтобы вскрыть кровлю здания и добраться до источников открытого огня.

Дым от пожара ощущается на всей территории крупного жилого микрорайона, который построен на переданных в гражданский оборот землях бывшего Артиллерийского завода и воинской части.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, сообщение о возгорании поступило в 12:14. Пожар охватил здание на площади в 200 кв. метров. К ликвидации пожара было привлечено от МЧС 24 человека личного состава.

«В 13:47 пожар ликвидирован. Сведения о пострадавших уточняются», — говорится в сообщении ГУ МЧС.