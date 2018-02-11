Москва, 11 февраля, 2018, 14:08 — ИА Регнум. После обновления электронных систем в работе Райффайзенбанка произошел сбой. Об этом сегодня, 11 февраля, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Shakko Отделение Райффайзенбанка

Сообщается, что сбой произошел после того, как было произведено обновление внутрибанковской системы интернет-банка и мобильного приложения.

В результате сбоя в работе всех терминалов Райффайзенбанка наблюдаются нарушения. Кроме того, клиенты банка могут столкнуться трудностями при попытке расплатиться с помощью пластиковых карт Райффайзенбанка.

Уточняется, что сбой зафиксирован на всей территории России.

В настоящее время специалисты банка делают все возможное для восстановления корректной работы электронной системы Райффайзенбанка. Ожидается, что в ближайшие часы проблема будет решена.

Напомним, Райффайзенбанк — это дочерний банк австрийского Raiffeisen Bank International AG. Данный банк работает в России с 1996 года и оказывает полный спектр банковских услуг частным и корпоративным клиентам, резидентам и нерезидентам, в рублях и иностранной валюте. В декабре 2017 года Райффайзенбанк занимал 14-ю строчку в списке крупнейших банков России.