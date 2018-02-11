Воронеж, 11 февраля, 2018, 13:50 — ИА Регнум. В Воронеже полностью восстановлено электроснабжение 400 многоквартирных и частных домов после аварии на электросети высокого напряжения. Об этом сегодня, 11 февраля, сообщает пресс-служба муниципального унитарного предприятия «Воронежская горэлектросеть».

ЛЭП. Зима

Сообщается, что специалистам компании понадобилось всего несколько часов для восстановления электроснабжения. К 11:55 по московскому времени электроснабжение было полностью восстановлено.

Выяснилось, что автоматическое отключение сети произошло на одной из подстанций.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в результате аварии на высоковольтной линии электропередач в Воронеже без электроснабжения остались более 10 тыс. человек.