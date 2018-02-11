Грозный, 11 февраля, 2018, 13:34 — ИА Регнум. Батальон российских военных полицейских, которые обеспечивали безопасность в сирийском городе Алеппо, вернулся на родину. Об этом сегодня, 11 февраля, сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» глава Чечни Рамзан Кадыров.

Mil.ru Военная полиция

По словам Кадырова, всего в Чечню из Сирии вернулись 393 военнослужащих. На церемонии встречи батальона военной полиции присутствовал заместитель начальника главного управления военной полиции Министерства обороны РФ генерал-майор Виталий Кох.

Кадыров отметил, что в Сирии батальон выполнял исключительно важные задачи. Так, в круг обязанностей батальона входила охрана важнейших объектов Минобороны РФ, поддержание общественного порядка, обеспечение безопасности гражданского населения.

«И они с честью справились со своими служебными обязанностями!» — пишет Кадыров.

Бойцам батальона были вручены государственные награды за успешную службу в Сирии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, подразделения российской военной полиции, укомплектованные преимущественно выходцами из Чечни, регулярно направлялись в командировки на территорию Сирии с декабря 2016 года.

Так в марте 2017 года Кадыров сообщил, что в Россию вернулся батальон военной полиции 71-го мотострелкового полка 42-й мотострелковой дивизии. Уже в апреле 2017 года в Сирию был направлен другой батальон военной полиции, укомплектованный чеченцами.

Глава Чечни пояснил, что военные полицейские несли службу на ротационной основе, сменяя друг друга каждые несколько месяцев.