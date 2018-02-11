Королёв, Московская область, 11 февраля, 2018, 12:54 — ИА Регнум. Старт ракеты-носителя «Союз-2.1А» с грузовым кораблем «Прогресс-МС08» с космодрома «Байконур» перенесён на резервную дату. Об этом сегодня, 11 февраля, сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Mil.ru Старт ракеты-носителя «Союз-2.1а»

Сегодня должен был состояться пуск ракеты носителя «Союз-2.1А» которая должна была вывести на околоземную орбиту автоматический грузовой корабль «Прогресс-МС08», который бы доставил на Международную космическую станцию необходимые для работы грузы.

Планировалось, что специалисты Роскосмоса опробуют вариант самой быстрой доставки груза на МКС. Дело в том, что если бы пуск состоялся как запланировано, то по баллистическим условиям «Прогресс» мог бы пристыковаться к МКС уже через 3,5 часа после старта, совершив всего два витка вокруг Земли. Это был бы абсолютный рекорд в программе.

Но теперь, в случае удачного пуска ракеты-носителя, «Прогресс» полетит к МКС по стандартной двухсуточной схеме.

Причина переноса старта — срабатывание автоматической защиты, которая дала команду на отключение двигателей. Эксперты установили, что имела место нестыковка бортового и наземного оборудования.

При этом совершенно аналогичная ситуация произошла на «Байконуре» в октябре 2017 года. Тогда старт ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовиком «Прогресс» также был отложен из-за нестыковки бортовой и наземной частей центральной вычислительной системы.

В итоге сейчас Роскосмос перенес старт на резервную дату — 13 февраля.