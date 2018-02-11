Псков, 11 февраля, 2018, 12:14 — ИА Регнум. В Псковской области будет создан координационный совет волонтёрских организаций, местом встречи которого может стать Дом молодёжи, который в скором будущем откроется в Пскове. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, такое решение было принято 10 февраля по итогам встречи временно исполняющего обязанности губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и члена совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Яны Лантратовой с активистами волонтёрского движения.

Pskov.ru Встреча с волонтёрами

«Вас даже больше, чем я думал», — сказал, открывая встречу, Михаил Ведерников.

Руководители волонтёрских организаций Псковской области рассказали о деятельности в сфере военно-патриотического воспитания молодежи, о профориентации, трудоустройстве и организации досуга молодых людей, в том числе людей с ограниченными возможностями здоровья, об организации международных лагерей отдыха и тематических слетов, о подготовке волонтёров для ганзейского движения.

Предполагается, что координационный совет станет площадкой для знакомства, общения, обмена опытом и кооперации различных волонтёрских организаций. Яна Лантратова идею поддержала и добавила, что совет может быть разделен на несколько тематических комиссий, внутри которых будет строиться работа по направлениям.

По данным пресс-службы администрации Псковской области, в регионе действуют около 13 добровольческих организаций и около 20 мобильных бригад.

Добавим, что 7 февраля в Пскове начала работу «Школа волонтёра молодой Ганзы», которая обучает добровольцев для проведения в городе 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени.

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