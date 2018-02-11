Воронеж, 11 февраля, 2018, 11:09 — ИА Регнум. В Воронеже без электроснабжения остались более 10 тыс. человек. Об этом сегодня, 11 февраля, сообщает пресс-служба «Воронежской горэлектросети».

Дарья Антонова ИА REGNUM Без света

Сообщается, что произошло аварийное отключение на высоковольтной линии электропередач. Без электроснабжения остались порядка 400 многоквартирных и частных домов, расположенных в Советском и Коминтерновском районах.

Уточняется, что дома оставшиеся без электроснабжения расположены по улицам 9 Января, Машиностроителей, Холмистой, Кошевого и других.

Сотрудники «Воронеж горэлектросети» планируют устранить аварию в ближайшие часы.