Карталы, Челябинская область, 11 февраля, 2018, 11:01 — ИА Регнум. В Челябинской области сотрудники полиции задержали подозреваемого в убийстве сотрудника охотнадзора министерства экологии региона. Об этом сегодня, 11 февраля, сообщает пресс-служба Следственного управления СК по Челябинской области.

Человек с ружьём

По данным следствия, подозреваемый незаконно охотился, а сотрудник охотнадзора пытался его задержать. Но браконьер застрелил специалиста государственного охотничьего надзора.

Вечером 10 февраля тело убитого было найдено в лесном массиве около станции Тумак Карталинского района Челябинской области. Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

В ходе расследования был задержан житель города Карталы, которого подозревают в совершении данного преступления. Вскоре суд решит вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения.

Уточняется, что подозреваемый — мужчина 1970 года рождения. Ранее он был судим.