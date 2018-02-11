Варшава, 11 февраля, 2018, 10:52 — ИА Регнум. Украинские граждане оказались «двигателем» экономики Польши. По крайней мере так считают составители рейтинга «50 самых влиятельных людей польской экономики», опубликованном накануне, 10 февраля, в Gazeta Prawna.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина и Польша

В данном рейтинге украинцы заняли вторую строчку, превзойти их смог только нынешний премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Связано это прежде всего с тем, что после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года, огромное число украинцев стало уезжать работать в страны ЕС, прежде всего в Польшу, так как на родине экономика медленно коллапсирует.

Так, с 2014 года миграционная волна украинцев в Польше выросла более чем на 350%. такое большое количество трудовых мигрантов оказывает положительное влияние на польскую систему социального страхования, так как украинцы, работая в Польше, обязаны делать соответствующие взносы.

Также польские эксперты считают, что украинские мигранты помогают смягчить демографические проблемы Польши, в частности, старение общества из-за низкой рождаемости.

Но Gazeta Prawna предостерегает — не все так просто с украинскими мигрантами. Во-первых Польша может стать для них лишь перевалочным пунктом на пути в более богатые страны Западной Европыи тогда экономический эффект от украинских мигрантов быстро исчезнет.

Кроме того, власти Польши так и не сформировали полноценную миграционную политику, которая помогла бы «укоренить» украинцев в стране.