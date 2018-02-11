Грозный, 11 февраля, 2018, 10:40 — ИА Регнум. Дорожно-транспортное происшествие произошло на федеральной трассе «Кавказ» в Чечне. Об этом сегодня, 11 февраля, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по республике.

Kaatjem Авария

Сообщается, что в условиях густого тумана произошло лобовое столкновение автомобилей УАЗ и Lada Granta.

Водитель Lada скончался на месте. Десять пассажиров, включая водителя УАЗ госпитализированы с травмами различной степени тяжести.