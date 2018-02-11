В результатет ДТП в Чечне пострадали 10 человек
Грозный, 11 февраля, 2018, 10:40 — ИА Регнум. Дорожно-транспортное происшествие произошло на федеральной трассе «Кавказ» в Чечне. Об этом сегодня, 11 февраля, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по республике.
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Авария
Сообщается, что в условиях густого тумана произошло лобовое столкновение автомобилей УАЗ и Lada Granta.
Водитель Lada скончался на месте. Десять пассажиров, включая водителя УАЗ госпитализированы с травмами различной степени тяжести.