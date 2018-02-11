Вашингтон, 11 февраля, 2018, 09:11 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп обозначил основные приоритеты миграционной реформы в своей стране. Соответствующее сообщение он опубликовал сегодня, 11 февраля, на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Дональд Трамп

По словам Трампа, его администрация определила три основные направления миграционной реформы в США.

«Моя администрация определила три основных приоритета для создания безопасной, современной и законной иммиграционной системы: полное обеспечение границы, прекращение цепной миграции и отмену визовой лотереи», — сообщил Трамп.

Напомним, ещё в период предвыборной кампании Трамп выступал против миграционной политики демократов и обещал существенно ограничить иммиграцию в США. Но провести соответствующие реформы Белый дом сразу конечно же не смог, так как демократы всеми силами сопротивляются этому и пытаются сохранить миграционные программы, заложенные за два года президентства Барака Обамы.

Примечательно, что на одном из закрытых совещаний по вопросу миграции, Трамп прямо заявил своему кабинету, что ему не нравится, что в США едут мигранты из ряда стран, которые он назвал shithole countries (грубое ругательство, которое можно перевести как «грязные дыры»). Реплика, в частности, касалась Гаити, Сальвадора и некоторых африканских стран. При этом Трамп подчеркнул, что ему хотелось бы, чтобы в США ехали мигранты из таких стран, как Норвегия.