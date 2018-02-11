Оренбург, 11 февраля, 2018, 08:44 — ИА Регнум. В Оренбургской области неделя (5—11 февраля) началась с ЧП в Гае, где взорвался газовый баллон. 6 февраля скандал возник вокруг хоккейного мачта между молодёжными командами. 7 февраля в центре внимания оказалась ситуация на торговом комплексе «Славянский Базар» в Оренбурге. Об этих и других событиях — в обзоре ИА REGNUM.

Gaz-kom.ru Газовый баллон

Взрыв газа

В Оренбургской области 5 февраля коммунальщики проводили ремонтные работы, в это время возле второго подъезда у многоэтажки по ул. Советской, 16а и прогремел взрыв. Жильцы были эвакуированы. В результате ЧП пострадало семь квартир. В этот же день жители вернулись домой. Начались восстановительные работы. В доме возобновили подачу газа и электричества. 6 февраля заменили окна, пострадавшие от взрыва.

Следственные органы по части 1 статьи 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение крупного ущерба». Выяснилось, что работники ООО «Домоуправление №1» проводили ремонтные и сварочные работы.

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Fanny Schertzer Хоккей

Хоккейный скандал

В Оренбурге в среде болельщиков хоккея разразился скандал. Во время матча молодёжных клубов «Сарматы» (Оренбург) и «Толпара» (Уфа) оренбургские фанаты, как утверждают очевидцы, напали на трёх подростков и девушку, отобрали баннер и флаг. Баннер был разорван, флаг вынесен на улицу и втоптан в грязь. Уфимские болельщики, по данным оренбургского фан-клуба «Салават Юлаев», уже в начале матча демонстрировали подозрительное поведение. Девушка обращалась к правоохранителям и указывала на это. Звучала просьба предотвратить готовящуюся драку или что-то подобное. После потасовки нападавших задержали и без выяснения обстоятельств отпустили домой.

МХК «Сарматы» принёс извинения за отвратительное поведение своих болельщиков и заявил, что путь на хоккей для фанатов, замешанных в скандале, впредь закрыт.

Однако такие извинения не устроили фанклуб «Салавата Юлаева»:

«Администрация группы «Сарматов» вяло извинилась за произошедшее, но, как мы поняли, никаких действий предпринято не будет. Но разве так должно быть? Разве подобным образом должен хоккейный клуб реагировать на подобные происшествия? Именно с этим вопросом мы обращаемся ко всему хоккейному братству страны и просим поддержать нас в этой борьбе. Мы не просим крови, мы просим справедливости в борьбе с мракобесием и агрессией».

Как сообщили в УМВД по Оренбургской области, по факту инцидента в ледовом дворце во время хоккейного матча проводится проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

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creozavr Тараканы

Базарные тараканы

7 февраля в центре особого внимания оказался один из крупных рыков Оренбурга — «Славянский Базар». Администрация торгового комплекса распространила релиз, где сообщала об угрозе закрытия и в связи с этим краже малого бизнеса для 600 человек, которые имеют рабочие места на рынке. Бизнесмены заявили, что Роспотребнадзор намерен закрыть «Славянский Базар» на 90 суток, что губительно для малого бизнеса. Письма с просьбой о помощи предприниматели подготовили губернатору, прокурору области и уполномоченному по защите прав предпринимателей региона.

В свою очередь, санитары отметили, что к ним обратился потребитель с жалобой на то, что обнаружил насекомых в купленных товарах. Последовала проверка. Выявленные тараканы стали причиной для составления административного протокола. Однако, как подчеркнули в территориальном управлении надзорного ведомства, решение о наказании за нарушение принимает суд.

Промышленный районный суд Оренбурга 9 февраля вынес решение о штрафе в 10 тыс. рублей. Такой вердикт устроил обе стороны. В результате и торговцы, и санитары разошлись полюбовно. Однако в надзорном ведомстве подчеркнули, что в марте они проконтролируют исполнение требований, указанных в предписании. На рынке, в свою очередь, заверили, что будут усиленно бороться с антисанитарией.

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intermac Алкоголь под контроль

Нелегальные пивнушки

6 февраля в мэрии Оренбурга прошла встреча силовиков, чиновников и предпринимателей, которые занимаются торговлей алкогольной продукцией в помещениях, находящихся на первых этажах жилых домов. Совещание было вызвано тем, что в Оренбурге пока не наблюдается положительной динамики в сфере ограничения продажи спиртных напитков в помещениях жилых домов.

В горадминистрацию поступают сотни жалоб от жителей на шум и зловоние возле пивнушек, расположенных в жилых домах. Однако в суды подано всего 24 иска, из них семь — от мэрии, 17 — от прокуратуры.

Прокурор города отметил, что, несмотря на все усилия, исполнительная власть, полиция и прокуратура проигрывают борьбе с пивными. В Оренбурге более 300 незаконных торговых точек, которые занимаются продажей пива. Многие предприниматели пошли на хитрость. Они оформили свои торговые точки как кафе. Сертификаты о статусе магазина получены в Уфе, Санкт-Петербурге и Орске. Однако насколько точки соответствуют заявленному статусу — вопрос.

Понимая всю актуальность и остроту проблемы, градоначальник Евгений Арапов заявил, что последуют повторные рейды, а действия властей будут более жёсткими — через суд.