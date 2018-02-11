Лима, 11 февраля, 2018, 08:43 — ИА Регнум. Геологическая служба США (USGS) зафиксировала землетрясение магнитудой 5,4 у берегов Перу в Тихом океане. Соответствующее сообщение опубликовано накануне, 10 февраля, на сайте USFS.

TUBS Карта Перу

Сообщается, что эпицентр подземных толчков располагался в 144 километрах к юго-востоку от населенного пункта Акари. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

На данный момент информация о жертвах и разрушениях не поступала.

Напомним, ранее сегодня землетрясение произошло на другой стороне Тихого океана — в Папуа — Новой Гвинее. Подземные толчки были зафиксированы в 22:50 UTC (01:50 мск). Очаг залегал на глубине 268 км. Магнитуда землетрясения составила 5,8.

За три часа до этого землетрясение произошло в 160 км от южнокорейского Пхенчхана — столицы XXIII зимних Олимпийских игр. Подземные толчки были зафиксированы в 20:03 UTC (23:03 мск) в городе Пхохан провинции Кёксан-Пукто. Их магнитуда составила 4,8.