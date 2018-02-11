Вашингтон, 11 февраля, 2018, 08:32 — ИА Регнум. Вице-президент США Майкл Пенс в ходе своего визита на XXIII зимние Олимпийские игры в южнокорейский Пхенчхан всеми силами старался игнорировать делегацию из Корейской Народно-Демократической Республики. Об этом накануне, 10 февраля, сообщают американские СМИ со ссылкой на высокопоставленного сотрудника администрации США, сопровождавшего Пенса в поездке в Южную Корею.

Gage Skidmore Майкл Пенс

Ранее американские официальные лица не исключали, что вице-президент Пенс встретится с делегаций КНДР, которая приехала в Пхенчхан, но этого так и не произошло.

На обратном пути в США, журналисты спросили представителя администрации США, сопровождавшего Пенса, почему вице-президент не стал встречаться с представителями Северной Кореи, хотя у него для этого были все возможности.

К примеру, Пенс мог переговорить с кем-либо из северокорейской делегации во время хоккейного матча, на который вице-президента США приглашал президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, или в ходе приема в честь открытия XXIII зимних Олимпийских игр. Однако Пенс всячески избегал этого делать.

Представитель администрации ответил журналистам, что Пенс «не пытался избегать северокорейцев, но стремился их игнорировать». При этом он опроверг информацию ряда СМИ о том, что глава Южной Кореи пригласил Пенса на встречу с северокорейской делегацией, а также то, что Пенс якобы ушел с приема в честь открытия Игр раньше, чтобы ни в коем случае не встречаться с северокорейцами.

Стоит отметить, что Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) распространило сообщение, в котором сказано, что Пенс вел себя крайне невежливо в ходе церемонии открытия XXIII зимних Олимпийских игр, которая прошла 9 февраля.