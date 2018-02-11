Оруро, Боливия, 11 февраля, 2018, 07:48 — ИА Регнум. В Боливии во время карнавала погибло по меньшей мере шесть человек и пострадало ещё 13 в результате взрыва газового баллона. Об этом накануне, 10 февраля, сообщает издание El Comercio.

Gaz-kom.ru Газовый баллон

Сообщается, что трагический инцидент произошел в городе Оруро во время карнавала. По предварительным данным, газовый баллон взорвался у уличного торговца, который стоял возле входа на карнавал.

В результате взрыва были повреждены здания и ранены люди в радиусе до 50 метров. По данным полиции, при взрыве погибли шесть человек, среди которых четверо — дети.

Президент Боливии Эво Моралес пообещал оказать всю необходимую помощь близким погибших и пострадавшим.