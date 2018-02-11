Чита, 11 февраля, 2018, 07:42 — ИА Регнум. Сотрудники полиции совместно со следователями провели обыск в здании министерства сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края, после того, как 10 февраля был задержан бывший руководитель этого ведомства Михаил Кузьминов. Об этом сегодня, 11 февраля, сообщил журналистам пресс-секретарь регионального следственного управления СК РФ Егор Марков.

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По его словам, следователи второго отдела по расследованию особо важных дел краевого следственного управления совместно с полицейскими проводят обыски в здании минсельхоза.

«Несколько следственных групп проводят обыски в кабинетах министра, четырех его замов, бухгалтерии и других. Будут изъяты документы, имеющие значение для уголовного дела», — рассказал Марков.

Ожидается, что 12 февраля следствие обратится в суд с просьбой избрать Кузьминову и его заместителю Ирине Малакшиной меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Кузьминов и Малакшина были задержаны 10 февраля. При этом правоохранительные органы хотели задержать чиновников 12 февраля, но стало известно, что Кузьминов собирается спешно покинуть Читу и задержание было проведено несколько раньше.

Кузьминов и Малакшина обвиняется в совершении преступлений предусмотренных пунктом «в» части 2 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий»), а также частью 2 статьи 169 УК РФ («Воспрепятствование предпринимательской деятельности, причинившее крупный ущерб»).

При этом оказалось, что Малакшин 9 февраля срочно написал заявление об увольнении по собственному желанию по состоянию здоровья, и губернатор края Наталья Жданова его подписала.