Москва, 11 февраля, 2018, 06:01 — ИА Регнум. Неизвестные ограбили аптеку на юго-западе Москвы. Ранен один человек, передает 11 февраля РЕН ТВ.

Нападение

Инцидент произошел вечером 10 февраля, когда торговая точка уже закрывалась. По данным правоохранителей, вооруженный ножом злоумышленник вошел в помещение, ранил охранника и забрал из кассы деньги.

Грабитель скрылся с места происшествия. Отмечается, что пострадавший сотрудник находится без сознания.

На месте происшествия работает полиция. Подробности ЧП устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце января на юго-западе Москвы разбойному нападению подверглось отделение «Почты России». Закрывший свое лицо злоумышленник попытался завладеть деньгами, угрожая сотрудникам оружием. Получив отказ, он выстрелил вверх и скрылся. Налетчика разыскивает полиция.