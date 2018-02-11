Грозный, 11 февраля, 2018, 05:44 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров приобретет долю биткоина. Об этом он написал на своей странице в соцсети «Вконтакте».

Биткоин

Чеченский лидер отметил, что в постоянно меняющемся мире необходимо всё время совершенствоваться и разбираться в новшествах. Инновационные платежные сети представляют для Кадырова интерес.

«Я решил приобрести долю биткоина, чтобы следить за развитием криптовалюты», — написал Кадыров.

Он напомнил, что технология блокчейн будет внедряться в Чечне. Вложение средств в биткоины чеченский лидер назвал «сомнительной штукой», отметив при этом, что главное — обезопасить людей от мошенников.

По его мнению, отрасль необходимо чётко регулировать законодательством, но не запрещать.

Как сообщало ИА REGNUM, курс самой популярной криптовалюты — биткоина — продолжает расти. К концу суток 9 февраля стоимость одного биткоина выросла до $8607, рост составил 3,67% по сравнению в предыдущим днем.

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