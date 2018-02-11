Нью-Йорк, США, 11 февраля, 2018, 05:27 — ИА Регнум. США и Южная Корея продолжат наращивать давление на КНДР, их позиции по отношению к Пхеньяну совпадают. Об этом заявил американский вице-президент Майкл Пенс, передает агентство The Associated Press.

U.S. Army Reserve Флаги США и Южной Кореи

Пенс возглавлял делегацию США на церемонии открытия Олимпиады в Пхёнчхане. Общаясь с журналистами на борту самолета, он признался, что возвращается на родину обнадеженным.

Вашингтон и Сеул продолжат работать в тесном взаимодействии, кампания по оказанию максимального давления на КНДР будет активизирована. Разногласий между США и Южной Кореей «нет и не будет», подчеркнул он.

При этом агентство отмечает, что США, по всей видимости, «остались за бортом» — дипломатическое сближение Южной и Северной Кореи, которому противился Белый дом, все же состоялось.

Напомним, что Майкл Пенс, по сообщениям французского агентства Agence France-Press, отказался участвовать в совместном мероприятии с официальными лицами Южной и Северной Кореи. Вероятно, он не пришел на ужин по случаю церемонии открытия Олимпиады.

Как сообщало ИА REGNUM, впервые с 1953 года делегация из КНДР, включая формального главу государства Ким Ён Нама и Ким Е Чжон — младшую сестру лидера Ким Чен Ына, посетила Южную Корею. Северокорейцы прибыли на открытие Олимпиады в Пхёнчхане. Более того, президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину было передано приглашение Ким Чен Ына посетить КНДР с официальным визитом.

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