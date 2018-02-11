Колумбус, США, 11 февраля, 2018, 04:50 — ИА Регнум. Двое полицейских погибли в американском штате Огайо при исполнении служебных обязанностей. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Цитата из к/ф «Бешеные псы». Реж. Квентин Тарантино. 1992. США Стрельба

Инцидент произошел в городе Уэстервилл 10 февраля. По данным местных властей, правоохранители прибыли на место после поступившего вызова, произошла перестрелка.

Подозреваемый в убийстве стражей порядка мужчина был задержан. Известно, что он получил ранение, о других подробностях ЧП не сообщается.

Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования родным погибших полицейских и всем жителям Уэстервилла. В своем микроблоге в Twitter он написал, что молится за них.

Отметим, что в США сотрудники полиции нередко подвергаются нападениям и гибнут в перестрелках. Так, 9 февраля в штате Джорджия один полицейский погиб от рук злоумышленника и еще двое получили ранения, сообщает телеканал 11alive.

Житель города Локуст Гров открыл огонь по сотрудникам полиции, которые пришли вручить ему ордер после неявки в муниципальный суд. Стрелок был ликвидирован. Мотивы, побудившие его напасть на полицейских, устанавливаются.

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