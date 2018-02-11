Москва, 11 февраля, 2018, 03:59 — ИА Регнум. Российские ракетные системы С-400 «Триумф» могут быть поставлены в США. Такую возможность в интервью американской газете The Washington Post не исключил генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

Mil.ru ЗРК С-400

Отвечая на вопрос о стратегической цели продажи новейших зенитно-ракетных систем входящей в НАТО Турции, Чемезов пояснил, что С-400 — комплекс оборонительный, он не предназначен для нападения. При желании купить его могут и США, добавил он.

«Мы можем продать ее (систему С-400) и американцам, если они захотят. Так что проблемы с точки зрения стратегии здесь нет», — сказал Чемезов.

Глава «Ростеха» пояснил, что для безопасности России поставка ЗРК С-400 другим странам не является проблемой. Напротив, обеспечившее защиту своего воздушного пространства государство почувствует себя надежнее, а его противники, задумав нападение, «подумают дважды».

Чемезов также отметил, что спрос на новейшую зенитную ракетную систему большой дальности С-400 «Триумф» активный. Многие страны хотели бы располагать таким вооружением.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2017 года стало известно о том, что Турция договорилась с Россией о поставках систем С-400. ЗРК «Триумф» находится на вооружении российской армии с 2007 года.

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