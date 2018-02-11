Пхенчхан, Южная Корея, 11 февраля, 2018, 03:37 — ИА Регнум. Подземный толчок магнитудой 4,8 зафиксирован к югу от города Пхёнчхан в Южной Корее, где в настоящее время проходит зимняя Олимпиада. Об этом сообщает Геологическая служба США.

Angelo_Giordano Землятресение

Эпицентр землетрясения находился в районе города Пхохан в провинции Кёксан-Пукто, на расстоянии примерно 160 км от Пхёнчхана. Сейсмособытие произошло 11 февраля в 05:03 по местному времени (10 февраля в 23:03 мск).

Жителей Олимпийской деревни проинформировали о землетрясении посредством смс-сообщений, отмечает портал Yahoo. Уведомления были на корейском языке.

«Сохраняйте бдительность и опасайтесь повторных толчков», — говорилось в сообщении.

Отмечено также, что землетрясение не могло причинить ущерба Олимпийской деревне — оно было слабым и произошло далеко. Вместе с тем уведомление могло обеспокоить спортсменов, тренеров и журналистов, не понимающих по-корейски: его могли истолковать как проявление военного конфликта между Северной и Южной Кореей.

Торжественное открытие ХХIII Зимних Олимпийских игр состоялось в Южной Корее 9 февраля. Международный спортивный турнир продлится до 25 февраля.